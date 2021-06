Man (87) overlijdt bij botsing op de N260 bij Gilze

Bij een botsing op de N260 bij Gilze, waarbij twee auto's betrokken waren, is vrijdagavond rond elf uur een 87-jarige man uit Gilze om het leven gekomen. Zijn 87-jarige vrouw, die naast hem zat, raakte zwaargewond. Dat maakte de politie zaterdagochtend bekend.

De andere auto die bij de aanrijding betrokken was, werd bestuurd door een 18-jarige man uit Alphen. Een 19-jarige man die samen met nog een derde man in die auto zat, is - net zoals de zwaargewonde vrouw - naar een ziekenhuis gebracht. Hij had last van zijn nek.