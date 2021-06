Grootste Oranjefan van Brabant heeft weinig vertrouwen in Nederlands elftal

Wachten op privacy instellingen... Arold Arts met zijn bekende spandoek is klaar voor het EK. Volgende Vorige vergroot 1/2 Arnold Arts en zijn bekende spandoek van Vortum-Mullem

Arold Arts is bekend door zijn spandoek met de simpele tekst Vortum-Mullem. Sinds 1988 bezocht de inwoner van dit dorp vrijwel alle wedstrijden van het Nederlands voetbalelftal. Voor het EK, dat voor Oranje zondagavond begint tegen Oekraïne, heeft hij geen hoge verwachtingen. De bekende fan denkt dat de ploeg van bondscoach Frank de Boer niet verder komt dan de kwartfinale.

Het valt echt op, Brabant kleurt minder oranje dan bij eerdere EK' s en WK's. Volgens Arold heeft dat te maken met de prestaties van het Nederlands elftal de afgelopen jaren. Pas als die prestaties verbeteren, zal het EK meer gaan leven, denkt Arold. Hij had overigens ook liever gezien dat Ronald Koeman bondscoach bleef. Maar die vertrok naar FC Barcelona 'en daar kun je hem geen ongelijk in geven'.

Veel vertrouwen heeft hij niet in dit Nederlands Elftal. Arold denkt dat ze niet verder komen dan de kwartfinale, al weet je het nooit want de bal blijft rond. Hij schat de kans groot in dat de Rode Duivels van onze zuiderburen Europees Kampioen worden. Dat zou hij trouwens wel leuk vinden: "Ik kijk ook liever naar sport op de Belg bij Sporza dan naar de NOS."

"Het gaat niet om mij, maar om Vortum-Mullem."

Voor Arold begon het Oranje-avontuur in 1988: "Het Nederlands elftal speelde in Düsseldorf vlak over de grens tegen Engeland. Toen ben ik voor het eerst gaan kijken. We wonnen met 3-0, Van Basten scoorde maar liefst drie keer." Bij die wedstrijd viel hem op dat er spandoeken waren met plaatsnamen. Arold dacht: dat kan ik ook. Sindsdien promoot hij bij iedere wedstrijd van Oranje zijn dorp met de bijzondere naam Vortum-Mullem in de gemeente Boxmeer. "Het gaat niet om mij, maar om Vortum-Mullem, een dorpje van 700 inwoners, op de kaart te zetten."

Arold heeft persoonlijk een zware tijd achter de rug. Hij is onlangs in het Radboudumc in Nijmegen geholpen, omdat hij een zeldzame vorm van kanker had. "Ik voelde een bultje in mijn nek en dacht eerst dat dat door de wortelkanaalbehandeling van de tandarts kwam. Maar het bleek oorspeekselklierkanker te zijn." In het ziekenhuis is een tumor van vijf centimeter weggehaald. Daarna volgden nog veel bestralingen. Maar gelukkig voelt hij zich nu weer goed en is hij klaar voor het EK.

"Waar maak je anders zo'n spandoek voor?"

Sinds 2014 waren er geen grote toernooien waar het Nederlands elftal aan deelnam. Dus is de fervente Oranje supporter er wel weer aan toe. Al gaat het hem behalve de overwinning van het Nederlands elftal vooral om het tonen van zijn spandoek met Vortum-Mullem: "Waar maak je anders een spandoek voor?"

Of zondagavond bij de eerste wedstrijd van Oranje in de Amsterdam Arena het bekende spandoek Vortum-Mullem te zien is, dat is nog maar zeer de vraag. Arold denkt dat de UEFA geen spandoeken toestaat. De oranjefanaat gaat desondanks toch naar de wedstrijd kijken. "Ik ga wel met de auto naar Amsterdam. Normaal gesproken ga ik met de trein, maar dat is mij te riskant met corona. Hoestende mensen in de trein, dat risico ga ik niet lopen."

Arold moet zich overigens op deze wedstrijddag wel nog laten testen, zoals alle 16.000 bezoekers. Binnen het uur weet hij waar hij aan toe is en of er eindelijk weer een titeltoernooi met Oranje kan worden bezocht.

