Overleden man gevonden bij TU in Eindhoven

Vlakbij het complex van de Technische Universiteit in Eindhoven is zaterdagmiddag een overleden man gevonden. De politie meldde dit rond kwart voor drie.

Het lichaam werd opgemerkt in een parkje langs de John F. Kennedylaan. De politie is bezig met een onderzoek. De omgeving is afgezet. Forensisch rechercheurs doen sporenonderzoek om duidelijkheid te krijgen wat er mogelijk is gebeurd. Ook de brandweer is opgetrommeld.