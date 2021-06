Overleden man gevonden bij TU in Eindhoven, geen misdrijf

Wachten op privacy instellingen... De politie heeft een scherm gezet om het lichaam (foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/2 Overleden man gevonden bij TU in Eindhoven

Vlakbij het complex van de Technische Universiteit in Eindhoven is zaterdagmiddag een overleden man gevonden. De politie meldde dit rond kwart voor drie. Later werd bekend dat het niet om een misdrijf ging.

Het lichaam werd opgemerkt in een parkje langs de John F. Kennedylaan. De politie zette de omgeving af voor onderzoek. Forensisch rechercheurs deden sporenonderzoek om duidelijkheid te krijgen wat er mogelijk was gebeurd. Ook de brandweer werd opgetrommeld.

Rond half vijf werd duidelijk dat het niet om een misdrijf ging, het onderzoek werd daarop afgesloten.

