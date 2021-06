De allerkleinste voetballers maken in Dommelen kennis met het grote werk

Oranje mag zondag laten zien wat het kan, maar de voetballertjes tussen de 2 en 4 jaar mogen zaterdag bij RKVV Dommelen hun kunsten vertonen op de Nationale Voetbaldag. Een van hen is de 4-jarige Senn van Poppel.

Bij RKVV in Dommelen zijn alle velden bezet. Er wordt gedanst met mascotte Dommel, er is een opblaasbare goal en ook aan limonade en frikandellen is gedacht. Op de Nationale Voetbaldag wordt het amateurvoetbal geëerd en gevierd. Alle 2600 amateurverenigingen wordt opgeroepen de deuren te openen. In Dommelen is het gezellig druk.