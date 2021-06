Reekalfjes en hazen gered van de maaidood in Woensdrecht

Wachten op privacy instellingen... Deze haasjes zijn veilig (foto: Peter Kapitein). Volgende Vorige vergroot 1/2 Ruim honderd vrijwilligers gingen op zoek naar dieren in het gras.

Reekalfjes die een gruwelijke dood sterven omdat ze onder de grasmaaier terechtkomen. Zo'n honderd vrijwilligers struinden maandagochtend weilanden af om dat horrorscenario te voorkomen. Ook werd door boswachters met een drone gezocht naar dieren. En met succes: verschillende reetjes, hazen en kuikentjes werden gered.

Met militaire precisie lopen de vrijwilligers door het hoge gras. Ze vormen een rij van tientallen meters breed. In de verte is het gegrom van de grasmaaier al te horen. "Afschuwelijk als dieren zo moeten sterven", weet Deborah van der Linden uit Breda. Ze was maandagochtend al om zes uur paraat in Woensdrecht. "Je kunt er echt iets aan doen, dus dan ga je!"

Weilanden in deze buurt worden verhuurd aan boeren. Vanaf half juni mogen zij maaien. "Een boer ziet een reekalfje echt niet op tijd in zo'n brede trekker", vertelt boswachter Erik de Jonge, die een oproepje deed voor de actie. "Ik vind het echt fantastisch dat hier honderd man uit alle hoeken en gaten van Brabant staan", zegt hij met een twinkeling in zijn ogen. "En dat zo vroeg op maandagochtend."

"Je bent er echt ziek van als dit gebeurt."

Elk jaar ziet De Jonge maaislachtoffers. "Ondanks onze zoekactie zal dat nu ook weer gebeuren. Als je dat een keer meemaakt, dan vergeet je het nooit meer", weet de boswachter. "Soms gillen ze huizenhoog. Je bent er echt ziek van als dit gebeurt." Daarom wil de boswachter 'er alles aan doen' om het te voorkomen.

Toch blijft het ondanks alle hulp een lastig karwei. "Het gras staat enorm hoog. Zo'n reekalfje ligt diep in het gras en is nauwelijks te zien", weet de boswachter. "De overlevingstechniek van reekalfjes is om heel stil te blijven liggen bij gevaar. Dat werkt super als er een roofdier aankomt, maar heel slecht tegen maaimachines."

"Ik zag het al voor me dat een reetje in de grasmaaier terecht kwam."

De broek van deelnemer Corina van Mourik is compleet doorweekt, door het natte gras. Toch zoekt ze geconcentreerd en uiterst fanatiek mee. "Ik zag het al voor me dat een reetje in de grasmaaier terecht kwam." Iets verderop klagen wat deelnemers dat de drone toch 'een heel stuk succesvoller' is dan zijzelf.

De zoekactie is zeker niet voor niets geweest. Rond tien uur waren onder andere jonge eenden, een nest jonge fazanten, patrijzen, meerdere jonge haasjes, vijf reekalfjes en ook volwassen reeën en vossen gevonden.

Ook dit haasje is naar de kant gebracht (foto: Peter Kapitein). vergroot

De boswachter bracht deze veilig naar de kant. (foto: Peter Kapitein). vergroot

