Dure auto's worden gecontroleerd tijdens politieactie in Eindhoven

De Belastingdienst en de politie houden zaterdagavond een grote actie op de Woenselse Markt in Eindhoven. Ze controleren onder andere dure auto's. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het om een preventieve actie gaat.

Ook voor corona vonden deze controles plaats, vertelt de woordvoerder. Het is volgens hem een logische plek om deze controles te houden. "We zien daar meer overtredingen. En het is makkelijk om bijvoorbeeld auto's naar de Woenselse Markt te leiden."