Steekpartijen in Eindhoven, slachtoffers raken lichtgewond

In Eindhoven zijn zaterdagnacht twee steekpartijen geweest. Bij een van de incidenten werd een man gewond aan zijn hoofd. In beide gevallen hoefden slachtoffers niet naar een ziekenhuis.

Rond kwart voor drie moest de politie uitrukken nadat op de Kerkstraat, in het centrum van de stad, iemand lichtgewond was geraakt. In dit geval leek het te gaan om een uit de hand gelopen ruzie. Agenten werden van omstanders echter niet wijzer, aanleiding en toedracht bleven onduidelijk.