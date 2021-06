Drie auto's uitgebrand op parkeerplaats in Drunen

1/2 Drie auto's in Drunen door brand verwoest

In Drunen zijn zondagmorgen drie auto’s uitgebrand. Ze stonden naast elkaar op een parkeerplaats aan de Abraham Kampstraat.

Hoe het vuur is ontstaan is niet duidelijk, maar brandstichting wordt niet uitgesloten.

De brand werd rond zes uur gemeld. Hoewel de brandweer snel ter plaatse was, kon niet worden voorkomen dat alle drie de auto’s in de as werden gelegd.