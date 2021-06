Henk Wijngaard is 75 en zijn grootste fan uit Lierop voelt zich ook jarig

Henk Wijngaard (links) en Peter van Vlokhoven (eigen foto). vergroot

Henk Wijngaard, wereldberoemd in ons land vanwege zijn truckersliedjes, is deze zondag 75 jaar oud geworden. De zanger woont in Emmen en toch is het ook feest in Lierop, bij Peter van Vlokhoven. “Ik ga deze dag met mijn vrienden fietsen en bij onze eerste Trappist proosten we op Henk.”

Henk (vooral bekend van zijn onverslijtbare ‘Met de vlam in de pijp’ en 'Hé Suzie') en Peter zijn vrienden voor het leven. Henks grootste fan sprak over zijn idool in Lekker Weekend!, het radioprogramma van Omroep Brabant. Er was zelfs meer dan één reden om feest te vieren. Wijngaard heeft niet alleen de respectabele leeftijd van 75 bereikt. Hij is bovendien 55 jaar getrouwd met zijn Trijn en verder zit de geboren Groninger al 45 jaar in het vak.

Tot enorm plezier van Peter, die Henk sinds het eind van de jaren zeventig van de vorige eeuw op de voet volgt. Toen de zingende trucker nog maar aan het begin van zijn carrière stond. Peter had het kennelijk goed gezien.

“Henk moest eens optreden in de discotheek in Someren waar ik vroeger geregeld uitging. Ik mocht in zijn kleedkamer komen en daar hebben we wat staan buurten. Een week later zou hij optreden in Best en werd ik ook tot de coulissen toegelaten. Op een gegeven moment ben ik de Vriendenkring Henk Wijngaard begonnen. Om er voor hem te zijn bij pieken en dalen. We hebben ook jarenlang een fanclubblad uitgegeven, maar daar zijn we mee gestopt door de opkomst van Facebook.”

“Wat me in zijn persoon trekt? Het is de mix van de mens en de geweldige artiest die hij op de bühne is. En de muziek? Hij weet het allemaal fraai te verwoorden en de teksten zijn allemaal mooi op muziek gezet. Vooral de countrystijl. Met dank ook aan de Johnny Hoes-studio in Weert.”

“Of ik zelf ook vrachtwagenchauffeur ben? Nee, ik heb wel vaak in een truck gezeten, maar nooit achter het stuur. Ik heb wel allerlei andere dingen gedaan. Ben onder meer varkensboer geweest en jarenlang heb ik in de bouw gewerkt totdat ik pas met pensioen ben gegaan,” vertelt Peter, die als vrijgezel nu meer dan ooit de tijd heeft om die in zijn hobby te steken. Zo was hij er zaterdag uiteraard bij toen in Emmen het boek (‘Met de vlam in de pijp’) werd gepresenteerd waarin Henk Wijngaard zijn levensverhaal vertelt.

“Er was ook een signeersessie. Echt fijn om al die mensen te zien. Ik kan nauwelijks wachten tot het Dicky Woodstock Festival in Steenwijk wanneer Henk weer gaat optreden”, vertelt Peter, die dat uiteraard al in zijn agenda heeft staan bij het eerste weekend van augustus.

Overigens, waar sommigen met weinig plezier zullen terugdenken aan hun laatste werkdag, wordt de 61-jarige man uit Lierop er juist graag aan herinnerd. “Henk is me toen op komen halen. In een truck. Hadden mijn collega’s geregeld. ’s Avonds is hij nog een tijd gebleven om hier wat te tokkelen. Onvergetelijk!”

Henk (links) komt Peter verrassen (eigen foto). vergroot

