Man bespuit agenten met verf na melding van geluidsoverlast

Archieffoto (foto: Rob van den Broek). vergroot

Een 45-jarige Bredanaar is zaterdagavond aangehouden omdat hij geluidsoverlast veroorzaakte in zijn appartement in het centrum van Breda. Agenten die hem daarop aanspraken, werden door de man bespoten met verf uit een spuitbus en bedreigd met de dood.

De man riep toen de agenten voor de deur van zijn huis stonden dat hij 'schijt heeft aan de politie' en hij weigerde mee te werken.

Val van de trap

Toen hij de agenten met de spuitbus te lijf ging, zetten de agenten pepperspray in om de man onder controle te krijgen. Uiteindelijk vielen ze allemaal zo'n anderhalve meter van de trap.

Ook daarna bleef de man zich verzetten, maar uiteindelijk lukte het de agenten de man in de boeien te slaan.

Duizelig

Een van de agenten liep bij de aanhouding een schaafwond op. De andere agent was duizelig en is voor controle naar een ziekenhuis gegaan. De verdachte is vastgezet.

