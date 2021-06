Camerabeelden onthullen hoe Martien R. machinegeweer schietklaar maakt

Operatie Alfa in vier foto's: politie, drugs wapens en explosieven vergroot

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag videobeelden laten zien van Martien R. met een machinegeweer in zijn handen. De Ossenaar gaf daarna het geweer aan een medeverdachte en die schoot er mogelijk mee. Dat kwam maandag naar voren bij de rechtbank in Den Bosch.

De beelden zijn stiekem opgenomen in een schuur, achter het kamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss. Daarin hing een camera en microfoon zonder dat de verdachten het wisten. ‘Ze voelden zich volkomen veilig daar', zei het OM. In de rechtszaal werden enkele beelden getoond van de verborgen camera.

Schieten? 'Gewoon buiten'

Daarop was Martien R. (50) aan tafel te zien, met handschoenen aan en een groot machinegeweer. De verdachte legt kennelijk uit hoe iemand het ding moet uitproberen: "Gewoon buiten, niet tussen (...) zijn dakgoot schieten."

Een paar medeverdachten, onder wie Kaan D., lopen naar buiten met het wapen. Kort daarna is een harde knal te horen. De mannen komen weer binnen. Binnen draait Martien met handschoenen een geluidsdemper van het wapen af.

Kleuter

Tijdens de afluisteroperatie keken de agenten waarschijnlijk ook nog even verrast op. In de criminele vergaderruimte in Oss dook een kind op. Een jongen van vier jaar oud die vroeg: "Ik wil ook schieten."

Vuurwerk

Een bizar incident deed zich ook voor in de nieuwjaarsnacht naar 2019. Als iedereen vuurwerk afsteekt, klinken ook salvo's op het kamp. De verdachten hebben een wapen dat blokkeert.

'Twaalf M16-tjes' had hij pas nog liggen, horen agenten Martien R. zeggen. Doelend op het Amerikaanse oorlogswapen de M16. Of wat te zeggen van het woord 'eitjes', dat agenten Martien horen gebruiken. Volgens het OM gaat dat over handgranaten. De Ossenaar zegt in een ander gesprek dat hij 40 kilo speed ruilt voor wapens uit Joegoslavië.

De afluisterapparatuur toonde volgens het OM aan dat de verdachten op meer dan 30 verschillende dagen 'grootschalig' met wapens bezig waren.

Machinegeweren

Tastbaar bewijs volgde met de invallen van Operatie Alfa, eind 2019. Alleen al in een ondergrondse bergplaats achter het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss vonden agenten 18 vuurwapens, vooral machinegeweren. En nog 57 magazijnen. Bijzonder was de vondst van een Spectre-geweer. 'Zeer zeldzaam', volgens een wapenexpert van de politie.

Bij de doorzoekingen doken ook patronen op, dempers, richtmiddelen, koffers voor vuurwapens. hulzen, een kolf, en een holster.

Het gevonden wapenarsenaal (foto: politie Oost-Brabant). vergroot

Anderhalve euro voor kogel

De verborgen microfoons vingen diverse prijzen op die de verdachten zouden rekenen.. Van 500 euro voor een pistool tot 3500 euro voor een geweer. Martien R. zei: "Ik reken 1,50 euro voor een kogel."

De wapenhandel verliep niet altijd succesvol. De politie ving een gesprek op waarin Martien R. zegt dat hij een pistool kwijt is geraakt. Hij had het wapen verstopt in een kliko, maar die was leeg geschud in de vuilniswagen.

Martien was de baas

"Martien R was onbetwiste leider, en zette de lijnen uit. Frank L. was de wapenman," stelt het OM. Nog negen anderen hadden een actieve rol bij schoonmaken, verpakken en vervoeren. Het was een 'geoliede machine', zei het OM.

In voorgaande zittingen hebben verdachten altijd volgehouden dat het ging om nep-vuurwapens en sierwapens, niet om échte.

Het proces rond de vermeende Osse misdaadfamilie is zijn laatste week ingegaan. Het proces kon worden ingekort omdat bijna alle verdachten weigeren te verschijnen in de rechtszaal. Ze hebben geen vertrouwen meer in deze rechtbank en hebben ook hun advocaten opdracht gegeven weg te blijven.

Alleen verdachte Anjo R. (46) en zijn advocaat waren maandag in de zaal. Maar Anjo (de jongste broer van Martien R.) wilde geen vragen beantwoorden.

De strafeisen zijn begin komende maand.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.