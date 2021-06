Meer belangstelling voor cursus reanimeren na hartstilstand Eriksen

Nog te weinig mensen weten hoe ze moeten reanimeren. vergroot

Veel mensen zagen de Deense voetballer Christian Eriksen zaterdag op het veld in elkaar zakken na een hartstilstand. En dat leidt ook in Tilburg tot meer aanmeldingen voor een cursus reanimeren, vertelt Jessica van het Rode Kruis in Tilburg.

Veel mensen vragen zich na zaterdag af wat zij zouden doen wanneer zoiets in hun omgeving zou gebeuren, beaamt Jessica maandagochtend in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio. En die vraag leidt volgens haar tot een toename van het aantal aanmeldingen voor EHBO- en reanimatiecursussen.

"Snel reageren. Iedereen heeft kunnen zien hoe cruciaal dat is."

"Dat zien we zowel in het aantal aanmeldingen dat sinds zaterdag online bij ons binnenkomt, maar ook krijgen we bijvoorbeeld meer telefoontjes", vertelt ze. "Mensen beseffen niet hoe belangrijk het is om snel en alert te reageren", legt ze uit. "Nu heeft iedereen kunnen zien hoe cruciaal dat is."

De toestand van Eriksen is inmiddels stabiel. De oud-Ajacied ligt nog in het ziekenhuis. Zijn zaakwaarnemer liet zondag weten dat hij zich goed voelt en in een positieve stemming is.

Het Rode Kruis is volgens Jessica heel blij met de toename van het aantal aanmeldingen. "Het mag nog wel wat drukker worden", zegt ze. "Weten wat je in het geval van een hartstilstand moet doen, is van levensbelang. Dat kunnen we niet genoeg benadrukken."

Weet jij wat je moet doen als je iemand in elkaar ziet zakken? In deze video wordt het uitgelegd:

