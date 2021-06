Nieuwe presentatoren bij twee radioprogramma's Omroep Brabant

Kristian Westerveld. Ronny Balk. Volgende Vorige vergroot 1/2 Kristian Westerveld.

Vanaf 3 juli is Ronny Balk de nieuwe radiopresentator van het avondspitsprogramma 'Afslag Zuid' van Omroep Brabant. Kristian Westerveld verhuist naar de zaterdag- en zondagochtend. Dat komt door het vertrek van Hilde de Bresser, die jarenlang het vertrouwde geluid was in het weekend. Eind april nam zij afscheid van Omroep Brabant.

Ista van Galen Geschreven door

Kristian en Ronny zijn geen onbekenden, want ze presenteren al langer radioprogramma's bij Omroep Brabant. Kristian is nu nog de presentator van 'Afslag Zuid', maar schuift door naar het weekend. Hij is de opvolger van Hilde. Zij presenteerde jarenlang 'Lekker Weekend', het weekendprogramma in de ochtend.

Onder presentatie van Kristian krijgt het programma ook een nieuwe naam: 'Weekend!'. Maar niet alles zal veranderen voor de trouwe luisteraars: "Boswachter Frans Kapteijns blijft gewoon op zijn vertrouwde plekje", zegt Kristian. De presentator blijft op de vrijdag ook gewoon nog 'Lang Leve de Vrijdag' presenteren, samen met Roxanne Hazenberg.

Ronny neemt het stokje van Kristian over met de presentatie van 'Afslag Zuid'. "Ik heb er enorm veel zin in. We gaan het KEIgezellig hebben met de luisteraar."

Nog meer wijzigingen

Voorheen presenteerde Ronny een programma op de zaterdag- en zondagmiddag. "Daar komt nu een plek vrij", zegt teamleider Maarten Kortlever. "Er komen nog een paar wijzigingen aan. Binnenkort vertellen we wat je daar gaat horen."

Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen vanaf 3 juli op een rij. De programma's waar niks verandert, zijn niet opgenomen in dit schema:

Maandag t/m donderdag: 16.00 - 19.00 uur: Afslag Zuid (Ronny Balk)

Vrijdag: 16.00 - 19.00 uur: Lang Leve de Vrijdag (Kristian Westerveld)

Zaterdag en zondag: 09.00 - 12.00 uur: Weekend! (Kristian Westerveld)

Zaterdag en zondag: 14.00 - 18.00 uur: Binnenkort meer

Je kunt via de website omroepbrabant.nl/radio luisteren, maar ook via de ether. West-Brabant FM 91.0, Midden-Brabant FM 91.9, Noordoost-Brabant FM 95.8 en Zuidoost-Brabant FM 87.6.

LEES OOK: Hilde de Bresser stopt bij Omroep Brabant

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.