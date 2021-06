Explosief aan deurklink: twee verdachten opgepakt

Het explosief wordt aan een deurklink gehangen (foto: Bureau Brabant). vergroot

Twee mannen van 44 en 52 jaar oud zijn maandagochtend opgepakt op verdenking van het plaatsen van een explosief. Dat explosief werd in april aan de deurklink van een huis aan de Stephanusdonk in Roosendaal gehangen. De verdachten zijn aangehouden in Roosendaal en Breda.

Ista van Galen Geschreven door

Op 6 april werd bij het huis aan de Stephanusdonk een verdacht pakketje gevonden. Enkele huizen werden uit voorzorg ontruimd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) deed onderzoek en kwam er al snel achter dat het daadwerkelijk ging om een explosief. De EOD heeft dat naar een andere locatie gebracht en daar vernietigd.

Op camerabeelden was later te zien dat twee daders, gekleed in donkere kleren met capuchon op, een explosief aan de deurklink hingen. Daarna gooide een van de twee een steen door een ruit van het huis. Deze beelden werden op 19 april getoond in Bureau Brabant, in de hoop tips te ontvangen over de daders.

De politie laat maandag weten dat de mannen mede dankzij tips zijn gevonden.

Zo zagen de beelden bij Bureau Brabant eruit:

Wachten op privacy instellingen...

Beelden van vlak nadat het pakketje was gevonden:

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.