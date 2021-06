Kogel is door de kerk: Tilburgse kermis gaat door

De Tilburgse kermis gaat dit jaar door. Dat heeft de gemeente maandagmiddag bekendgemaakt tijdens een persconferentie. De kermis is van vrijdag 16 tot en met zondag 25 juli. Eerder zei kermiswethouder Rolph Dols al te mikken op 'zo groot mogelijk'.

De kermis is nog steeds niet zoals voor corona, maar wordt wel groter dan vorig jaar. Er is ruimte voor 140 attracties, zo'n zeventig procent van een normale editie. “Wij zijn de kermisstad van Nederland en Europa. Het is heel belangrijk dat het doorgaat, ook voor exploitanten”, zegt Dols. Roze Maandag gaat niet, omdat dat volgens Dols niet past binnen de huidige coronaregels.

Vorig jaar ging de kermis in Tilburg ook door in een afgeslankte vorm. Toen waren er verdeeld over vier afgesloten pleinen 55 attracties, in plaats van de gebruikelijke 200. Toen werden het Besterdplein, Koningsplein, Stadsforum (Stadhuisplein) en de Paleisring waren afgezet met hekken, om te voorkomen dat het te druk werd.