Burgemeester heeft geen spijt van Tilburgse kermis: 'Met kennis van nu was het een andere discussie'

Theo Weterings heeft geen spijt dat hij de Tilburgse kermis door heeft laten gaan. "Maar met de kennis van nu, zou het een andere discussie zijn geweest." Dat zei de burgemeester zondag in talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

De kermis stond de afgelopen tien dagen verspreid over verschillende pleinen in Tilburg. Het evenement kreeg veel kritiek, onder meer omdat mensen het er te druk vonden en veel publiek zich niet aan de coronaregels hield. Toch staat de burgemeester achter de beslissing om de kermis in afgeslankte versie door te laten gaan.

"Nee ik heb er geen spijt van, met de kennis van toen", verduidelijkt de burgemeester. "Het was absoluut niet een gemakkelijke beslissing, maar eind juni werd die genomen. Toen nog in de veronderstelling dat grote evenementen pas weer zouden kunnen na 1 september." In die periode werd volgens Weterings nog gedacht die maatregel 'te rigide' was.

Het kabinet en het Outbreak Management Team hadden eind juni het standpunt dat evenementen onder bepaalde omstandigheden doorgang konden vinden. Dat voerde de druk voor de gemeente op om toch een kermis te organiseren.

Het is nooit te druk geweest.

En daar staat de burgemeester nog altijd achter: "We hebben omheinde gebieden waar we precies bijhouden hoeveel mensen er binnen zijn. Dat heeft voor een deel goed gewerkt, het is nooit te druk geweest. Je hoort ook verhalen van mensen die er niet zijn geweest en die het beeld hebben wat anderen hebben voorgehouden. In dat gebied kan iedereen op anderhalve meter zijn."

In de praktijk werkt dat volgens de burgemeester anders. Mensen blijven bij een attractie staan en dan wordt het snel te druk. "Als je tot de conclusie komt dat je die anderhalve meter niet kun naleven ga er dan niet naartoe. Of loop door", aldus Weterings.

