Vuurwerkbom in Oss: politie zoekt mogelijke getuigen

De explosie was enorm, er lag glas door het hele huis en als de bewoner beneden was geweest had het heel anders kunnen aflopen. De politie zoekt daarom getuigen van een aanslag met een vuurwerkbom op een huis in Oss. Die werd vorig jaar september gepleegd.

Janneke Bosch Geschreven door

Rond 11 uur in de avond was er een explosie bij een huis aan de Verlengde Tuinstraat in Oss. Er ging een vuurwerkbom af, die voor de voordeur was gelegd. Als er iemand in de buurt was, hadden de gevolgen veel groter kunnen zijn, denkt de politie. Daarom wordt er uitgegaan van een poging tot doodslag of zelfs poging tot moord. In het opsporingsprogramma Bureau Brabant vraagt de politie maandag aandacht voor de zaak.

Scherven door het hele huis

De voordeur was zo goed als weggeblazen en de scherven lagen door het hele huis verspreid, na de enorme knal. De knal was zo hard dat de politie denkt dat de bom gemaakt is door iemand die weet hoe je zo'n explosief maakt en hoe je het gebruikt.

Het is nog onduidelijk waarom juist dit huis doelwit was. Ook is niet bekend wie hem maakte. De politie is daarom op zoek naar getuigen. Op camerabeelden zijn een aantal mensen te zien die kort voor de explosie in de buurt waren en daarom misschien waardevolle getuigen kunnen zijn.

Getuigen

Het gaat om een fietser die rond tien over half 11 door de straat fietste, in de richting van het huis waar de vuurwerkbom lag. Een paar minuten later rijdt er een auto door de Akkerstraat in de buurt, en ook weer terug. Op beelden is verder een brommer te zien die langs rijdt en een lichtkleurige auto. Als mensen zichzelf herkennen op de beelden of iemand anders, vraagt de politie hen contact op te nemen.

