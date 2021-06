1 op 3 verkeersdoden in Brabant droeg geen autogordel

1 op 3 verkeersdoden droeg geen autogordel (foto ANP Photo Xtra - Lex van Lieshout) vergroot

Van alle dodelijke verkeersslachtoffers in de auto, had ruim 1 op 3 geen autogordel om. Dat is de conclusie van een onderzoek dat de provincie heeft laten doen naar de oorzaak van dodelijke verkeersongevallen in 2018 en 2019 in Brabant.

Gedeputeerde Christophe van der Maat schrikt van die cijfers: “Je gordel moet je altijd dragen. Uit dit onderzoek komt naar voren dat er op dit gebied nog veel winst te behalen valt.”

Plotseling meer verkeersdoden

De directe aanleiding voor het onderzoek was de plotselinge stijging van het aantal verkeersdoden in Brabant:

2017: 97 slachtoffers,

2018: 150 slachtoffers,

2019: 142 slachtoffers.

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft het onderzoek over die laatste twee jaar uitgevoerd.

Meer opvallende uitkomsten

Behalve het niet dragen van een gordel, zijn er nog meer opvallende uitkomsten. Zo was er bij verkeersongevallen met een dodelijke afloop sprake van:

alcohol- of drugsgebruik,

afleiding zoals een telefoon,

vermoeidheid,

door rood rijden,

een technisch mankement aan de auto.

Ook waren er oorzaken te vinden die buiten de weggebruiker liggen. Zo voldeed op sommige plekken de weg niet aan de regels:

de weg was bijvoorbeeld te smal of te breed,

een bocht was te krap,

bomen stonden te dicht langs de weg.

Verder valt op dat verongelukte fietsers vaak 70 jaar of ouder waren en dat een fietshelm in sommige gevallen mogelijk levens had gered.

Verbeteringen aan provinciale wegen

In het onderzoek zitten 28 dodelijke ongelukken die zijn gebeurd op provinciale wegen. In de tweede helft van dit jaar wordt er een risicoanalyse uitgevoerd op de Brabantse wegen, onder meer op die 28 plaatsen, zo stelt de provincie. Dan wordt er gekeken wat er verbeterd kan worden. Of de maximumsnelheid bijvoorbeeld past bij de inrichting van de weg.

De laatste jaren investeert de provincie al samen met Veilig Verkeer Nederland om het aantal verkeersdoden in de provincie terug te dringen, onder het motto 'Brabant gaat voor NUL verkeersdoden'. Er worden ook nu al punten aangepakt, zegt de provincie. Zo zijn er bomen weggehaald langs de N638 bij Zundert en Rucphen en wordt er een fietsoversteek veiliger ingericht. Een kruising op de N395 (Hilvarenbeek-Oirschot) waar ongelukken gebeurden, wordt afgesloten.

Hoe het kan dat er juist in Brabant meer dodelijke verkeersslachtoffers zijn dan op andere plekken, blijft volgens de provincie onduidelijk omdat andere provincies nog niet zo’n inhoudelijk onderzoek naar de oorzaak van verkeersongelukken hebben gedaan.

