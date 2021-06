Politie lost schot bij dreigende situatie in Breda: man gewond

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

De politie heeft maandagavond een schot gelost bij een dreigende situatie in Breda. Een man is hierbij gewond geraakt. Hij was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht.

Rond tien uur ontving de politie een melding van geluidsoverlast in de Balfortstraat. Toen agenten ter plekke kwamen, ontstond een dusdanige dreigende situatie in een portiek dat is besloten een schot te lossen. Een bewoner werd hierbij geraakt.

Onderzoek Rijksrecherche

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De Rijksrecherche doet onderzoek omdat een agent een vuurwapen heeft gebruikt.

