Het gaat onweren in Brabant, vrijdag krijgen we ‘vies weer’

Donderdag en vrijdag lijkt het fiks te gaan onweren in de provincie. Dat zeggen de meteorologen van Weerplaza. Door het warme weer en het vocht neemt de kans op donder en bliksem twee dagen lang fors toe. Vrijdag wordt het bovendien ‘vies weer’.

Woensdag zal er veel zon zijn met in de loop van de dag wat stapelwolken, maar het blijft droog. Geen onweer dus. Over donderdag kan niet hetzelfde worden gezegd, stelt Weerplaza. Het kwik zal dan op sommige plekken in de provincie 33 graden aantikken.