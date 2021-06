Auto slaat over de kop op de A59 bij Waalwijk, daarna weer botsing in file

(foto: Iwan van Dun/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Op de A59 bij Waalwijk zijn dinsdagochtend twee ongelukken kort na elkaar gebeurd. Een auto belandde op z'n kop in de sloot. In de file die door dit ongeluk ontstond, was een botsing.

Het eerste ongeluk bij de afrit centrum Waalwijk gebeurde dinsdagochtend rond acht uur. De twee inzittenden werden uit de auto bevrijd. Volgens een ooggetuige schoten omstanders daarbij te hulp.

De twee raakten volgens de wijkagent niet gewond, maar zijn wel door de ambulance ter plekke nagekeken. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is onduidelijk, maar er waren geen andere auto's bij betrokken.

Na het ongeluk ontstond dus een flinke file. In die file botsten rond negen uur twee auto's met elkaar. Ook deze bestuurders werden in de ambulance nagekeken, maar raakten niet gewond. Een van de twee rijstroken werd afgesloten.

De tweede botsing (foto: wijkagent Waalwijk). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.