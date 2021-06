Dronken vrouw rijdt door na botsing in Bergen op Zoom

De Antwerpsestraat in Bergen op Zoom (beeld: Google Streetview). vergroot

Een dronken vrouw (33) botste maandagavond aan de Antwerpsestraat in Bergen op Zoom tegen een auto. Ze reed na het ongeluk door. De bestuurster had zes keer te veel gedronken. Ze is opgepakt en wordt verhoord.

Het ongeluk gebeurde maandagavond om tien over zeven. Een 25-jarige man wilde wegrijden van de parkeerplaats, maar ineens botste de vrouw tegen de zijkant van zijn auto. De complete zijkant was beschadigd.

De man stapte uit om de beschonken dame aan te spreken, maar die reed door. Er waren veel getuigen van de aanrijding. Zij schreven het kenteken op en belden de politie.

Een van de ooggetuigen reed achter de veroorzaker aan. Op de Lindebaan stopte de auto en kon de vrouw door agenten in kraag worden gevat. De eigenaar van de beschadigde auto heeft aangifte gedaan. De vrouw krijgt sowieso een rijverbod van zeventien uur.

