Zoekactie vermiste Tanja Groen: dit is waarom er in Brabant wordt gezocht

De Limburgse politie is dinsdagmiddag op de Strabrechtse Heide op zoek naar het lichaam van de sinds 1993 vermiste studente Tanja Groen. Maar waarom wordt er eigenlijk in Brabant gezocht? Volgens de politie is de locatie genoemd in 'recente getuigenverklaringen'. Maar ook eerder in het onderzoek was het Brabantse natuurgebied al in beeld.

Ron Vorstermans Geschreven door

Al sinds de jaren ’90 is de Strabrechtse Heide in het politiedossier opgenomen als mogelijke plek waar het lichaam zou zijn. Sterker nog, er is in de jaren negentig daadwerkelijk in het gebied gezocht naar Tanja. "In recente getuigenverklaringen komt de heide steeds terug. De informatie is zodanig concreet om een zoekactie te starten", schrijft de politie nu.

Er lijkt dus nieuwe informatie te zijn, maar de link tussen het natuurgebied en het lichaam van Tanja Groen dateert al uit de jaren negentig. De veroordeelde moordenaar Wim S. uit Geldrop speelt daarin een sleutelrol. Dat blijkt onder meer uit gesprekken die het Brabants Dagblad had met oud-rechercheurs en andere betrokkenen.

'Van pol naar pol'

Wim S. zat in de jaren negentig vast in voorarrest. Hij werd verdacht van de moord op de Eindhovense Rienja Shewpersadsingh, waar hij later overigens voor veroordeeld zou worden. Terwijl hij in de gevangenis zat, zou S. aan medegevangene Pieter Knabben hebben verteld dat hij meerdere vrouwen heeft vermoord. Het zou gaan om in totaal elf vrouwen, onder wie 'een meisje uit Maastricht'. De politie denkt dat S. het over Groen had.

De krant schrijft dat S. zou hebben gezegd dat hij de lichamen heeft begraven in de Strabrechtse Heide. Hij zou letterlijk hebben gesteld dat hij met het lichaam van het Maastrichtse meisje ‘van pol naar pol’ moest springen. Knabben deelde de informatie met rechercheurs, maar de uitspraken van S. hebben nooit tot bewijs geleid. S. is jaren geleden overleden.

Zelf heeft S. altijd ontkend. Zelfs de moord op Rienja heeft hij naar eigen zeggen niet gepleegd. Als Wim S. de waarheid sprak tegen Knabben, zou hij de ergste seriemoordenaar zijn in de Nederlandse geschiedenis.

Nooit meer thuisgekomen

Tanja Groen kwam oorspronkelijk uit Schagen in Noord-Holland. Ze ging gezondheidswetenschappen studeren in Maastricht. Ze woonde net op kamers in Gronsveld, toen ze verdween in de nacht van 31 augustus op 1 september 1993. De studente was die avond naar een feestje in Maastricht geweest. Ze was daarna op de fiets terug gegaan naar haar kamer. Daarna heeft niemand ooit nog van haar gehoord.

LEES OOK:

