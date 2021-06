Zoekactie naar al 27 jaar vermiste Tanja Groen op Strabrechtse Heide

Infopagina Tanja Groen (foto: screenshot politie.nl) vergroot

De politie is dinsdagochtend een nieuwe zoekactie gestart naar het lichaam van Tanja Groen, op de Strabrechtse Heide bij Heeze. De studente is al 27 jaar vermist. De lokatie is vermoedelijk gekozen omdat er een veroordeelde moordenaar in de buurt woonde. Die man is intussen overleden.

Een plek die steeds genoemd wordt en waar Tanja mogelijk begraven zou liggen, is de Strabrechtse Heide. Al sinds de jaren ’90 is deze informatie in het dossier opgenomen. "In recente getuigenverklaringen komt de heide steeds terug. De informatie is zodanig concreet om een zoekactie te starten", schrijft de politie nu.

Op 4 september 1993 gaven Tanja's ouders haar als vermist op. Destijds was zij een 18-jarige studente. Het Openbaar Ministerie beschouwt deze vermissingszaak als een cold case. Er is vaker gezocht naar Tanja Groen. Vorig jaar nog op een begraafplaats in Maastricht. Het was al duidelijk dat er een nieuwe zoekactie zou komen, maar de plek of datum was nog niet bekendgemaakt.

Feestje

Tanja Groen kwam oorspronkelijk uit Schagen in Noord-Holland. Ze ging gezondheidswetenschappen studeren in Maastricht. Ze woonde nèt op kamers in Gronsveld, toen ze verdween in de nacht van 31 augustus op 1 september 1993. De studente was die avond naar een feestje in Maastricht geweest. Ze was daarna op de fiets terug gegaan naar haar kamer. Daarna heeft niemand ooit nog van haar gehoord.

Het is op dit moment niet bekend hoe lang de zoekactie gaat duren. De politie zegt wel dat dit enkele dagen in beslag neemt.

Geldrop

Bij de verdwijning van Groen is er vaak en vanaf het begin al gewezen naar Willem S. uit Geldrop. Die kreeg celstraf en TBS voor de moord op de Eindhovense Rienja Shewpersadsingh in 1993, het jaar van de verdwijning van Groen. Het lichaam van de vrouw was gedumpt in de bossen bij Veldhoven.

Mogelijk heeft deze S. meer vrouwen gedood. Tegen een medegedetineerde zou hij meer moorden hebben opgebiecht, naar verluid wel elf. Maar over dat verhaal is altijd twijfel geweest, vooral ook omdat er geen bewijs is gevonden. Willem S. is intussen overleden.

Alles wijst er op dat Willem S. de reden is van de zoekactie op de heide.

