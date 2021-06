Jan (72) uit Best vermist na wandeling: 'Leven tussen hoop en vrees'

Jan van de Wal (foto: Politie). vergroot

De 72-jarige Jan van de Wal uit Best is sinds maandagochtend vermist. De politie deelde dinsdagmiddag een foto en een signalement. De man ging een wandeling maken om 'zijn hoofd leeg te maken' en is sindsdien spoorloos.

"We leven tussen hoop en vrees. En de vrees is nu vooral heel groot. Ik zag dit totaal niet aankomen", vertelt zijn zoon Marcel, hoorbaar emotioneel. "Hij had geen psychische klachten."

"Er zijn ook geen gekke dingen gebeurd de laatste tijd", vervolgt zijn zoon vol onbegrip. "Heel de familie maakt zich grote zorgen. Hij heeft ook geen sleutels of andere spullen meegenomen."

Het is onbekend welke kant Jan op is gelopen. Hij is maandagochtend voor het laatst gezien in Best rond kwart voor negen, toen hij thuis vertrok.

Jan is circa 1,87 meter lang en draagt een bril. Hij heeft kort wit-grijs haar en blauwe ogen. Hij is het laatst gezien in een donkerblauwe polo met korte mouwen. De man heeft littekens op zijn bovenbeen die, ondanks de afritsbroek die hij draagt, mogelijk wel zichtbaar zijn. "Hij verplaatst zich mogelijk te voet", schrijft de politie.

