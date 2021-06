Basisschool De Moer mag blijven: 23ste leerling is gevonden

Directrice Astrid Coolen is dolblij. vergroot

Basisschool De Start in de kleine dorpskern De Moer mag blijven. De school had nog één leerling nodig om verzekerd te zijn van financiering, en die leerling is maandagavond gevonden. Dat is goed nieuws voor de directie, die de afgelopen weken alles op alles heeft gezet om het voorbestaan van de school te verzekeren.

Ron Vorstermans Geschreven door

De Moer is een kleine dorpskern net boven Tilburg. Er is maar één basisschool, De Start, maar die moest per 1 oktober zeker 23 leerlingen geregistreerd hebben. Zo niet, dan zou de school moeten sluiten volgens de opheffingsnorm van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

"Wij zijn echt zo blij, dat is met geen pen te beschrijven."

Het was lang spannend. De school trok in maart al aan de bel omdat het bestuur veel moeite had om een nieuwe leerling te vinden. Alle kinderen uit De Moer zitten immers al op de basisschool. Er was dus een aanmelding nodig vanuit dorpen in de omgeving.

Maar de kogel is sinds maandagavond door de kerk, meldt de school. “Wij zijn echt zo blij, dat is met geen pen te beschrijven. Het hele team en alle kinderen hebben staan juichen vanochtend.”

De 23ste leerling komt uit Dongen. De leerling heeft al een dagje meegedraaid op school, zegt directeur Agnes Coolen. “Het was een positieve match. Het kind heeft er heel veel zin in en de ouders zijn blij met hun keuze. Natuurlijk vinden wij het als school ook fantastisch.”

"Je kunt het zo gek niet bedenken."

Het was een stressvolle zoektocht. “Gisteravond ontvingen wij de 23ste inschrijving. Dus vanochtend was het gelijk feest. Maar aan het begin van het schooljaar hadden we nog vijf leerlingen nodig. De zoektocht naar zoveel leerlingen heeft veel moeite en energie gekost.”

Om de 23ste leerling binnen te halen heeft de school een heuse pr-campagne gehouden. “We hebben geflyerd, we hebben op de markt gestaan, we hebben meegewerkt aan een item van het jeugdjournaal: je kunt het zo gek niet bedenken. Dus ja, we zijn enorm blij.”

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.