Gewelddadige verkrachting in Helmond: 3,5 jaar cel

Een 40-jarige man uit Lieshout moet 3,5 jaar de cel in voor de gewelddadige verkrachting van zijn vriendin. Dat bepaalde de rechter in Den Bosch dinsdagmiddag. De man trok aan de haren van het slachtoffer en kneep haar keel dicht.

Pijnlijk en beangstigend

"Het geweld moet voor het slachtoffer zeer pijnlijk en beangstigend zijn geweest. Daarbij maakte de verdachte misbruik van het vertrouwen dat de vrouw in hem had als partner", schrijft de rechtbank. "Uit het niets veranderde de man die zij in haar leven had toegelaten, in iemand die haar iets afschuwelijks aandeed. Het slachtoffer raakte door het voorval haar zelfvertrouwen en gevoel van veiligheid kwijt."