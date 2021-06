Prima plonsweer: deze coronaregels gelden er nog in de buitenzwembaden

Het wordt prima plonsweer (foto: ANP). vergroot

Tropische temperaturen zijn in aantocht, dus wat verkoeling zoeken kan geen kwaad. Maar gezien we nog steeds in een pandemie zitten, is het niet handig als iedereen die koelte op hetzelfde plekje zoekt. Brabantse buitenbaden hanteren daarom coronamaatregelen. Wat kan je verwachten?

Maaike Cnossen Geschreven door

Bij alle zwembaden geldt een maximumaantal bezoekers. Ook werken sommige met tijdsloten en reserveringen. Ook moet er natuurlijk afstand worden gehouden tot anderen als je boven de dertien bent en niet samen een huishouden vormt. Mensen met klachten moeten thuisblijven.

Het wordt woensdag en donderdag over de dertig graden, maar onweersbuien maken wel snel weer een einde aan het tropische weer. Hieronder een overzicht van de maatregelen bij verschillende Brabantse buitenbaden:

Laco

Laco heeft zes buitenbaden in Brabant. In Deurne, Geldrop, Goirle, Oirschot, Veghel en Hoogerheide. Per locatie wordt gekeken hoeveel mensen er kunnen zijn. Reserveren is niet nodig. Bij aankomst wordt er wel een gezondheidscheck gedaan.

“Op de grote terreinen zoals Deurne en Geldrop kunnen nu 400 tot 500 mensen komen. Op een ‘normale’ zomerse dag is dat wel 2000 tot 3000”, vertelt directeur Bert Lavrijsen. Tot nu toe hebben ze nog niemand nee hoeven verkopen, maar hij verwacht vooral op woensdagmiddag veel drukte.

“Het scheelt dat het nu nog geen vakantie of een weekenddag is. Als er met name basisschoolkinderen komen zwemmen, kunnen we iets makkelijker met het aantal bezoekers omgaan. Zij hoeven onderling geen afstand te bewaren. We spelen dus in op de situatie. Maar dat is altijd zo. Het weer kan ook ineens omslaan en daar moeten we dan ook altijd op inspelen”, zegt hij.

Ouders zijn ook gewoon welkom. “We zijn juist blij als die meekomen. Er is vanuit ons toezicht, maar het is altijd fijn als papa’s en mama’s of opa’s en oma’s samen met ons ervoor zorgen dat alles in goede banen verloopt.” Bij de kassa wordt in de gaten gehouden hoeveel mensen het terrein nog op mogen.

De Groene Wellen

Het openluchtbad in Udenhout is momenteel alleen open voor abonnementhouders. In de ochtend is De Groene Wellen gereserveerd voor mensen die baantjes willen trekken. Vanaf 11 uur en in de weekenden vanaf 12 uur kan er vrij worden gezwommen. Er mogen 500 tot 700 mensen naar binnen. Reserveren hoeft niet. In de zwembaden zelf mag er tegelijkertijd 40 man zijn.

“We hebben nog niemand hoeven wegsturen. Er zijn per dag nog maar zo’n 100 tot 150 mensen geweest”, vertelt lifeguard Axel Pepping. Ook in de baden gaat het prima met het beperkt aantal mensen. “We hebben twee baden, dus kunnen er alsnog 80 mensen tegelijkertijd zwemmen. We werken met polsbandjes. Dan roepen we bijvoorbeeld om dat het gele bandje eruit moet en de oranje erin mag. Maar ik moet eerlijk zeggen dat we dit nog helemaal niet hebben hoeven doen”, legt hij uit. “De meesten komen toch om te zonnebaden en duiken er alleen maar af en toe in.”

In het kinderbad wordt wel volop geplonsd en gezwommen. Ook hier wordt erop gelet dat er niet te veel zwemmertjes samen zijn.

Zidewinde

Bij buitenzwembad Zidewinde in Sprang-Capelle moet je via de site een kaartje kopen en een reservering maken. Je kiest een tijdsblok en mag dan drie uur zwemmen. Er mogen iedere keer 350 mensen komen.

Speciale looproutes of iets dergelijks zijn er niet. “Het is eigenlijk alweer behoorlijk zoals vroeger, afgezien van het afstand houden”, zegt medewerker Jantina Rozenbrand. “Helemaal nu ook sinds de laatste versoepelingen de kleedhokjes en douches weer open zijn.”

Let op: mocht je woensdag naar De Zidewinde willen, helaas. Het zit al helemaal vol. Donderdagmiddag zijn er nog wel plekken vrij. Zwemmen kan dan van drie tot half zes. ’s Avonds wordt er niet vrij gezwommen, maar worden er wel baantjes getrokken.

De Dolfijn

Bij Zwembad De Dolfijn in Best is iedereen welkom. Er kunnen 1000 mensen tegelijk zijn. Een badmeester houdt in de gaten of het niet te druk wordt in het water, want er moet overal afstand worden gehouden. Ook in het zwembad. Een persoon eruit, betekent één persoon erin.

Op het terrein zijn routes uitgezet. Ook zijn er regels te vinden, waar de bezoekers zich aan moeten houden. In de ochtend is het diepe bad alleen voor baantjeszwemmers.

Het openluchtbad ging in mei open en liet toen alleen kinderen binnen. Alleen bij kleintjes onder de 8 mocht een begeleider mee, maar die mocht dan niet zelf zwemmen. Die regel geldt sinds 5 juni niet meer, maar bij het zwembad merken ze dat veel ouders het nog wel op die manier doen. Er zijn daarom nu met name kinderen bij De Dolfijn.

Ir. Ottenbad

Bij het Ir. Ottenbad in Eindhoven kun je terecht als je al een kaartje hebt gekocht en een tijdslot hebt gereserveerd. Het is niet mogelijk om te annuleren. Op de site wordt bezoekers daarom gevraagd zorgvuldig om te gaan met reserveringen. Het tijdslot komt namelijk ook niet meer beschikbaar voor andere zwemmers.

Ondanks dat je al de hele tijd met water bezig bent, vragen ze ook om vaak je handen te blijven wassen.

