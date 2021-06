Politie pakt drugssmokkelaars op bij invallen in heel Brabant

Pakketten met cocaïne (archieffoto) vergroot

De politie heeft zes mensen opgepakt voor grootschalige drugsimport. Agenten deden dinsdagochtend vroeg invallen in Breda, Prinsenbeek, Oss en Lith. Ook in Made werd iemand gepakt. De politie vermijdt het woord in een kort persbericht maar alles wijst er op dat ze beschuldigd worden van cocaïnesmokkel.

Tientallen politieagenten, waaronder het arrestatieteam, vielen binnen bij zeven huizen, een transportonderneming en een opslagbox. Ook in het Gelderse Kerkdriel en Hoenzadriel en in Rotterdam waren er invallen.

Bij doorzoekingen werden onder meer vuurwapens gevonden, net als een handelshoeveelheid cocaïne en contante geldbedragen.

De politie denkt dat de zes verdachten 'gedurende een langere periode structureel samenwerkten'. Ze zijn gepakt op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.