Peter R. de Vries over zoektocht Tanja Groen: 'We willen haar thuisbrengen'

Peter R. de Vries (foto: Omroep Brabant). vergroot

"Voor de familie is het niet in woorden uit te drukken hoe belangrijk dit is", dat zegt Peter R. de Vries, die de ouders van de sinds 1993 vermiste Tanja Groen bijstaat. Dinsdag wordt op de Strabrechtse Heide naar het lichaam van de 18-jarige studente gezocht.

"De ouders van Tanja komen op leeftijd en die maken zich echt zorgen dat ze niet meer mee zullen maken wat er met hun dochter is gebeurd", gaat De Vries verder. "Dat is een onverdraaglijke gedachte. Ze hebben er recht op om te weten wat er met hun dochter is gebeurd."

Toch tempert de misdaadverslaggever enigszins de verwachtingen. Volgens hem zijn er meerdere scenario’s mogelijk. Het is totaal niet zeker dat Tanja ook echt in het natuurgebied ligt begraven, dat heeft hij ook tegen haar ouders gezegd.

"De waarheid blijft uiteindelijk over."

“Als je de verwachtingen te hoog opschroeft en er wordt niets gevonden dan is de klap enorm. Dit is een van de opties. Het is goed dat we die onderzoeken. Al was het maar om hem uiteindelijk af te kunnen strepen. Als je alle mogelijkheden afstreept, blijft uiteindelijk de waarheid over."

"We willen Tanja thuisbrengen."

Of de zoektocht ook naar de persoon leidt die Tanja mogelijk om het leven heeft gebracht, is volgens De Vries bijzaak. "We zijn op zoek naar Tanja Groen. We willen haar thuisbrengen. Dat heeft prioriteit. En als in de slipstream daarvan de dader kan worden vastgesteld, is dat prachtig."

Tanja Groen uit Schagen verdween bijna 28 jaar geleden, in de nacht van 31 augustus op 1 september 1993. Ze was die avond naar een feestje in Maastricht geweest. Daarna heeft nooit meer iemand iets van haar gehoord.

LEES OOK: Hoe op een idyllisch plekje gezocht wordt naar de waarheid rond Tanja Groen

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.