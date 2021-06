Hoe op een idyllisch plekje gezocht wordt naar de waarheid rond Tanja Groen

Zoeken op de Strabrechtse Heide (foto: Dave Hendrinks/SQ Vision). vergroot

Bijna 28 jaar geleden verdween ze: studente Tanja Groen. Na een feestje in Maastricht in 1993 heeft niemand ooit meer iets van haar gehoord. Wat er die bewuste nacht is gebeurd, is een raadsel. Alle hoop is gericht op een nieuwe zoekactie op de Strabrechtse Heide bij Heeze. Dinsdag begon het graven daar. Ligt het lichaam van Tanja hier begraven?

Aan de zuidelijke kant van de Strabrechtse Heide, in de buurt van Heeze, wordt dinsdag een nieuwe poging gedaan om de vermissingszaak op te lossen. Aan de rand van het bos wordt gezocht, bij een idyllisch vennetje vol met prachtig bloeiende waterlelies.

Normaal gesproken is het rustig in het groene natuurgebied, afgezien van wat wandelaars en fietsers. Nu is het er druk. De opsporingsdiensten hebben een kampement opgezet en een grote graafmachine haalt stukken grond weg. Allemaal onder toeziend oog van tientallen journalisten, fotografen en cameramensen die keurig op afstand worden gehouden.

Specifieke plek

Er is een gebied van ongeveer duizend vierkante meter afgebakend om te zoeken. De plek bij het vennetje ligt binnen dat gebied. En op die plek in het bijzonder zijn de ogen gericht: uit onderzoek en getuigenverklaringen komt dat stukje steeds weer naar voren als de locatie waar het lichaam van de 18-jarige Tanja uit Schagen zou liggen.

De grassen en planten die dankzij het groeizame weer uit de grond zijn geschoten, worden door de graafmachine zorgvuldig weggehaald. Daarna volgt de bovenlaag van de grond. Komt de shovel op deze junidag na al die jaren stukje bij beetje dichter bij een stukje van de puzzel?

Jarenoude sporen

Medewerkers van Forensische Opsporing en archeologen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) lopen in gele en oranje hesjes bij de graafmachine. In de warmte onderzoeken ze de afgegraven bodem. Als er in 1993 in de grond is gewoeld of gegraven, moet dat nog te zien zijn. Zelfs na al die tijd is het nog mogelijk om sporen te vinden van een mogelijk gruwelijk schouwspel.

Of het afgraven van het kwetsbare natuurgebied de vondst oplevert waar iedereen ophoopt, is afwachten. Het onderzoek gaat waarschijnlijk nog dagen duren.

