Regionale hittegolf in aantocht: komende dagen tropisch warm

Deze hond heeft het ook warm tijdens deze tropische dagen (foto: Rob Engelaar). vergroot

Haal de ijsjes maar uit de vriezer en zet het water maar koud, want we stevenen af op een regionale hittegolf. Woensdag wordt het op veel plaatsen in onze provincie tropisch warm, met kans op 31 graden.

Voor een hittegolf moet je vijf zomerse dagen op rij hebben waarvan drie tropische dagen. En dat lijkt te gaan lukken. Maandag en dinsdag konden we met 25 graden al twee zomerse dagen afstrepen.

Tropisch warm in het oosten

"En woensdag wordt het op veel plaatsen tropisch warm in Brabant", zegt Diana Woei van Weerplaza. "Met name in de oostelijke delen van de provincie zal de 30 of 31 graden wel worden gehaald. Het is voor het eerst dit jaar dat we met tropische waarden te maken krijgen."

De andere twee benodigde tropische dagen voor een regionale hittegolf worden verzorgd door de donderdag en vrijdag. "Donderdag wordt de heetste dag van de week met plaatselijk 33 graden. Ook op vrijdag kan het 31 graden worden in het oosten van Brabant. Als dat gebeurt zitten we midden in een hittegolf."

Klamme nachten en buien

Die hittegolf gaat gepaard met klamme nachten. Vooral de nacht van woensdag op donderdag koelt het maar amper af.

Ondanks de warmte ontkomen we toch niet aan wat buien. "Het weerbeeld is wisselend. Donderdag kan aan het einde van de dag een regen- of onweersbui ontstaan", aldus Diana Woei. Ook vrijdag kunnen verspreid over de dag buien over de provincie trekken.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.