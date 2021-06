Bewoner weet op tijd te ontkomen aan brand, ook hondje gered

Brand heeft dinsdagavond laat voor enorme schade gezorgd aan een huis in de Bisschop Zwijsenstraat in Tilburg. De bewoner wist volgens omstanders zijn huis net op tijd uit te komen. Zijn hondje, een chihuahua, werd door de brandweer gered.

De bewoner ademde rook in en werd door de ambulance uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Het hondje mankeerde volgens omstanders niks. De brand brak iets voor middernacht uit.

'Metershoge vlammen'

Een buurman werd even later wakker van de brandweer. "Toen zag ik de vlammen metershoog uit de woning hierachter slaan", vertelt hij. De oudere man deed vervolgens snel alle ramen dicht en hij bleef uit voorzorg binnen. "Ik ben toch wel bang voor die rook", legt hij uit. Volgens hem woont er in het getroffen huis al jaren een jongeman alleen met een klein hondje.