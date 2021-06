5 Brabantse Oranjeleeuwinnen in de selectie voor de Olympische Spelen

Danielle van de Donk de nummer 10 van de Oranjeleeuwinnen vergroot

In de olympische voetbalselectie zitten vijf Brabantse voetbalvrouwen. Joëlle Smits uit Den Bosch die speelt bij PSV en topscorer is van de Eredvisie is op het laatste moment afgevallen. Oranje doet voor het eerst mee aan de Olympische Spelen in Tokio.

De afwezigheid van Joëlle Smits (21), de spits van PSV die afgelopen seizoen met 23 doelpunten topscorer van de Eredivisie Vrouwen werd, is opvallend. Bondscoach Sarina Wiegman noemt haar jong, talentvol en een echte doelpuntenmaker. "Maar we hebben binnen ons team ook andere doelpuntenmakers. Als je ziet welke concurrentie ze heeft, dan valt ze net buiten de groep."

De selectie bestaat uit 18 speelsters en vier oproepbare reserves. Dat is minder dan bij EK’s en WK’s en dat is door het IOC besloten.

Daniëlle van de Donk (29) uit Valkenswaard, speelt bij Arsenal

Kika van Es (29) uit Boxmeer, speelt bij FC Twente

Jackie Groenen (26) uit Tilburg, speelt bij Manchester United

Aniek Nouwen (22) uit Deurne, speelt bij PSV

Sari van Veenendaal (31) keept bij PSV

Wachten op privacy instellingen...

Het toernooi met 12 teams begint al op 21 juli en de finale is op 6 augustus in Tokio. Nederland zit in een groep met:

Zambia (21 juli)

China (24 juli)

Brazilië (27 juli)

De Olympische Spelen beginnen officieel 23 juli en eindigen 8 augustus.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.