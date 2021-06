De Parade mag zijn theatertenten weer opengooien, maar wel 'klein beginnen'

Wachten op privacy instellingen... De opbouw van de festivaltent Volgende Vorige vergroot 1/2 Parade theaterfestival terug na corona: ' Open tenten en minder publiek'

Er worden weer festivaltenten gebouwd bij het Parktheater in Eindhoven. Voor het eerst sinds alle coronabeperkingen opent het theaterfestival De Parade komende vrijdag zijn deuren. Coronaproof, dat wel natuurlijk, maar er is weer leven in de brouwerij. Het is natuurlijk wel even wennen na de lockdown.

"Het is gewoon heel mooi om weer te zien, ik ben superblij dat we onze tenten weer op kunnen bouwen", zegt Nadine van Pinksteren van het theaterfestival. Voor de organisatie was het zelfs een beetje ontroerend na een onzekere tijd en een heel zwaar jaar met veel stress over de financiële situatie. Maar nu mogen ze eindelijk weer.

Het is 'klein beginnen' met maximaal 150 in de plaats van 500 mensen in de grote tent. Op de bonnefooi rondlopen is er niet bij dit jaar. Vanwege corona zijn er regels dat je van tevoren reserveert. Je staat met zijn tweeën aan een tafeltje en dan komt het programma voorbij. Ook moeten bezoekers zich van tevoren laten testen op corona.

Tentenbouwers

Ook de tentenbouwers zijn dolblij dat er eindelijk weer werk is. "Het is weer even wennen, iedereen is heel blij. We hebben dezelfde ploeg als anders en dat is toch wel bijzonder, want het afgelopen jaar zijn veel tentenbouwers ander werk gaan doen, bijvoorbeeld in de bouw", zegt tentenbouwer Luc.

Staan er normaal vijftien tenten op het festivalterrein, deze keer zijn dat er maar twee. Maar dat mag de pret niet drukken. De kaartverkoop loopt goed en vanaf vrijdag is er tien dagen lang eindelijk weer een theaterfestival en dat is wat telt.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.