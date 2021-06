Man opgepakt voor aanslag met vuurwerkbom in Oss

Agenten hebben woensdagmorgen een 29-jarige man gearresteerd omdat hij betrokken zou zijn bij een aanslag met een vuurwerkbom. Het explosief ging in september vorig jaar af bij een huis aan de Verlengde Tuinstraat in Oss.

De bom was bij de voordeur neergelegd. De explosie was enorm en zorgde voor een ravage. De voordeur werd vernield en de straat en het huis lagen bezaaid met glasscherven.

Niemand raakte gewond. Als er iemand in de buurt was, hadden de gevolgen veel groter kunnen zijn, aldus de politie. Daarom werd uitgegaan van een poging tot doodslag of zelfs poging tot moord.