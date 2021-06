Sexy lingerie die ook beschermt tegen urineverlies: 'Dit was er nog niet'

Janneke Schellekens met haar zelf ontworpen lingerie. (foto: Tom van den Oetelaar) Janneke in haar zelf ontworpen lingerie. Volgende Vorige vergroot 1/2 Janneke Schellekens met haar zelf ontworpen lingerie. (foto: Tom van den Oetelaar)

“Ik verlies wel eens urine, maar ik ben nog steeds megasexy, kom op jongens!” Janneke Schellekens uit Boxtel roept het met een brede lach, maar ook vol overtuiging. Ze maakt als eerste ter wereld sexy lingerie die ook bescherming biedt tegen urineverlies. Binnenkort volgt ook de mannenlijn.

Als jonge vrouw stond Janneke geen moment stil bij incontinentie. Maar dat veranderde na een heel zware thuisbevalling: “Mijn zoon Beer bleek ook een beer van een baby. Hij was een tienponder en kwam er niet makkelijk uit. Uiteindelijk is het gelukt, maar het was een totale ravage.”

“Ik dacht: ik ben de enige vrouw op de wereld die hier last van heeft.”

Na de bevalling had Janneke last van urineverlies. “Ik was 27 jaar oud en dacht: o mijn God, ik ben de enige vrouw op deze wereld die daar last van heeft.” Maar haar huisarts stelde haar gerust: één op de drie vrouwen heeft hiermee te maken. Via bekkenbodemtherapie kreeg ze haar blaas beter onder controle. “Maar met niezen, lachen, sporten, hardlopen en tillen verlies ik soms nog steeds wat urine.”

Janneke zat vast aan inlegkruisjes. ‘Een ware hel’, noemt ze dat: “Het gaat broeien, het verschuift, het zit niet lekker, het is synthetisch materiaal dus het gaat ook een beetje ruiken. Ik vind het echt heel vrouwonvriendelijk. En ik voelde me er totaal niet sexy in.”

Sexy lingerie die je ook nog eens beschermt tegen urineverlies: dat bestond niet. Dus nam Janneke het heft in eigen hand en ging ze het zelf ontwerpen. Maar er ook echt werk van maken en haar eigen lingerie op de markt zetten, durfde ze niet. Een dramatische gebeurtenis in haar leven veranderde dat: “Mijn moeder overleed, totaal onverwacht. Ze was nog maar 57.”

“Wie weet word ik ook maar 57?”

Janneke had een nauwe band met haar moeder. Haar overlijden zette Jannekes leven op z’n kop: “Ik heb liggen kronkelen op de wc-vloer van verdriet.” Ze stopte met haar werk als commercieel consultant en besloot het roer om te gooien: “Ik besloot me niet meer te laten leiden door angst, maar m’n dromen na te jagen. Want wie weet word ik ook maar 57?”

Ze ging naar de modeacademie en stapte op het vliegtuig om aan de andere kant van de wereld ateliers te bezoeken. Daarna startte ze haar eigen merk Pavone, Italiaans voor pauw: die staat voor trots. Allemaal om te proberen incontinentie sexy te maken. “Incontinentie vind ik trouwens een heel stom woord”, reageert ze. “Ik vind ook niet dat ik incontinent ben. Bij het sporten denk ik na tien jumping jacks ook wel eens ‘o kak, ik ben net wat urine verloren’. Maar dat heeft bijna elke vrouw. Ben je dan incontinent?”

De lingerie die Janneke heeft ontworpen, kan tot 50 milliliter vocht opvangen, een hoeveelheid die vergelijkbaar is met een borrelglaasje. De modellen maken het sexy. Ze showt een mintgroene hipster met bijpassend kant: “Hierin zit een kruisje verwerkt van bamboe-fleece, dat is heel zacht.”

“Juist mannen in hoge functies krijgen last van urineverlies.”

Iedere dag krijgt Janneke bij haar bedrijf zo’n honderd bestellingen binnen. Daarnaast werkt ze aan een mannenlijn. Ze heeft drie modellen ontworpen: “Want bij mannen is het een nog groter probleem. Ja, daar zijn we allemaal heel verbaasd over. Maar heel veel mannen hebben problemen met hun prostaat. En ook zie je dat mannen in hoge functies heel veel druk ervaren en juist die mannen krijgen last van urineverlies.”

Jannekes ambities gaan ver. Haar website wordt nu vertaald: “Als het in Nederland werkt, dan werkt het overal. Vrouwen hebben overal op de wereld hetzelfde probleem. Mijn droom is dat ik wereldwijd een Nederlands product op de markt kan brengen.”

In de lingerie zit een beschermlaag voor urineverlies (foto: Tom van den Oetelaar).

