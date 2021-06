Zoektocht naar vermiste Tanja Groen op Strabrechtse Heide levert niets op

Foto: Dave Hendrinks/SQ Vision vergroot

De zoektocht naar de sinds 1993 vermiste studente Tanja Groen op de Strabrechtse Heide in Heeze heeft de afgelopen dagen niets opgeleverd. Er werd twee dagen lang intensief gezocht naar sporen, maar er werd niks gevonden.

"Er zijn geen sporen die erop wijzen dat Tanja in dit gebied begraven zou zijn. Forensisch archeologen van het NFI en medewerkers van forensische opsporing hebben zorgvuldig het gebied doorzocht", laat de politie weten.

Tanja is sinds 1993 vermist. De toen 18-jarige studente woonde net op kamers en verdween in de nacht van 31 augustus op 1 september na een feestje in Maastricht. De ouders van Tanja Groen en Peter R. De Vries, de vertrouwenspersoon van de familie, zijn meteen na het afronden van de zoekwerkzaamheden door het coldcaseteam in Limburg op de hoogte gesteld van de resultaten.

'Moed nog niet opgegeven'

“Ik had gehoopt dat we de ouders een ander bericht hadden kunnen geven” aldus Bob Willemsen, projectleider cold cases Limburg. “Met het afronden van deze zoekactie stopt het onderzoek naar de verdwijningszaak Tanja Groen niet. We zijn sinds 2019 bezig om alle informatie in het dossier opnieuw tegen het licht te houden op zoek naar nieuwe aanknopingspunten. Een aantal scenario’s ligt nog op de plank. Daar gaan we komende maanden verder mee aan de slag. We geven de moed niet op om deze zaak op te lossen.”

Dinsdagochtend rond tien uur startte de zoekactie. Afgelopen nacht heeft een beveiligingsbedrijf de zoekplaats bewaakt. Daarna is woensdag weer tot een uur of zes gezocht. Er werd een gebied van zo'n duizend vierkante meter doorzocht.

Wim S. uit Geldrop

Bij de verdwijning van Groen is er vaak gewezen naar Wim S. uit Geldrop. Hij kreeg celstraf en tbs voor de moord op de Eindhovense Rienja Shewpersadsingh. Dat was in hetzelfde jaar dat Groen verdween. Mogelijk heeft de man meer vrouwen gedood. Tegen een medegevangene zou hij elf moorden hebben opgebiecht, maar bewijs bleef uit.

Wim S. is intussen overleden. Alles wijst erop dat Wim S. de reden is van de zoekactie op de Strabrechtse Heide, tussen Geldrop en Heeze. Welke exacte link deze plek met S. heeft, is onduidelijk.

