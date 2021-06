Duikteam staakt zoektocht naar kind in water bij preHistorisch Dorp

Het duikteam dat zocht naar een kind in het water bij het preHistorisch Dorp heeft de zoektocht gestaakt. Een man, die eerder uit het water werd gered, verklaarde dat hij alleen was.

De politie kreeg rond half vijf de melding dat er iemand in het water was gevallen bij de Boutenslaan in Eindhoven. Die moest uit het water gered worden. Volgens de directeur van het preHistorisch Dorp was daar toevallig een arts aanwezig. Die heeft de man gereanimeerd. Hij is inmiddels weer bij bewustzijn.