Directeur preHistorisch Dorp nadat man bijna verdronk: ‘Al jaren bang voor'

Een man is woensdagmiddag gereanimeerd nadat hij bijna verdronk in het water bij het PreHistorisch Dorp in Eindhoven. Voor de directeur van het park is het een jarenlange nachtmerrie die werkelijkheid wordt.

Volgens directeur Ward Rennen gebeurt het vaak dat zwemmers of mensen in bootjes vanaf de overkant richting het park zwemmen of varen. Hij noemt dit 'overzwemmers'.

“Wij zien dit al jaren en hebben hier meerdere keren voor gewaarschuwd. Zij zwemmen daar op eigen risico en er is geen enkel toezicht. Nu ging het mis, maar is het met een sisser afgelopen”, zegt hij. Hij doelt daarmee op het feit dat de man na reanimatie weer aanspreekbaar was. Er is ook geen kindje in het water gevonden. Getuigen zouden een kindje bij de man hebben gezien, maar dat bleek niet te kloppen.

“Deze gebeurtenis bevestigt onze zorgen. Gelukkig was er op dat moment een schoolgroep in ons park. Een van de begeleidende ouders is arts en die heeft meteen gereanimeerd. De kinderen waren aan het spelen en hebben er niet zoveel van meegekregen. Ik ben blij dat het tijdens openingstijden was. Als dit niet zo was, dan was het met deze meneer heel anders afgelopen.”

