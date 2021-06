Nieuw hoofdstuk in NAC-soap: technisch directeur Ton Lokhoff stapt op

Ton Lokhoff, de nieuwe technisch directeur van NAC Breda. vergroot

Technisch directeur Ton Lokhoff is opgestapt bij NAC. Dat is woensdagavond bekend geworden. Lokhoff trad op 1 april in dienst van de Bredase club, maar kon niet door één deur met trainer Maurice Steijn. Lijmpogingen van algemeen directeur Mattijs Manders mislukten waarop de oud-speler zijn functie neerlegde.

"Ik had me er veel van voorgesteld, maar het is helaas anders gelopen", zegt Ton Lokhoff in een korte reactie. "Dat is de realiteit."

De directie van NAC zegt het besluit te betreuren. "We respecteren de wens van Ton natuurlijk en we gaan in goede harmonie uit elkaar", zegt directeur Manders. "NAC zal de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur zo snel mogelijk opstarten."

Probleem tussen Lokhoff en Steijn

Het opstappen van Ton Lokhoff is geen donderslag bij heldere hemel en het is dan ook de vraag of dat inderdaad in goede harmonie is gegaan. Feit is namelijk dat hij sinds zijn aanstelling al overhoop ligt met hoofdcoach Maurice Steijn. Het tweetal ligt elkaar niet. Er is wantrouwen en van een goede samenwerking is totaal geen sprake. Sterker nog, beide heren werken elkaar tegen.

Hoewel de Raad van Commissarissen van NAC dinsdag nog wilde dat Lokhoff en Steijn onder leiding van directeur Manders alsnog op een volwassen manier gingen samenwerken, leek dat bij voorbaat al een dood spoor. In de ontstane machtsstrijd die al twee maanden duurt, heeft Lokhoff zich niet gesteund gevoeld en daarop zijn conclusies getrokken.

