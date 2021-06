Al veel wapens ingeleverd bij politie in Den Bosch

Er zijn de afgelopen dagen 'heel veel' wapens ingeleverd bij de politie in Den Bosch. Het gaat onder meer om vuurwapens, steekwapens en luchtdrukwapens. Sinds maandag is de inleveractie 'Den Bosch Ontwapent' van start gegaan.

Wapens anoniem inleveren

Bij het politiebureau in Den Bosch staat een container waar iedereen anoniem slag-, steek- of stootwapens in kan doen. Er is ook een mobiele container, die wordt geplaatst op verschillende plekken waar veel jongeren komen. Voor het inleveren van vuurwapens of munitie moet je een afspraak maken en dan komt de politie deze bij je thuis ophalen. Er wordt wel onderzocht of het wapen betrokken is geweest bij misdrijf.