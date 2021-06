Flink onweer vanavond, met hagel en windstoten en kans op wateroverlast

Wie na de EK-wedstrijd Nederland - Oostenrijk naar huis gaat, moet oppassen. Het KNMI heeft vanaf donderdagavond elf uur code geel afgekondigd voor onze provincie. Zware onweersbuien trekken dan noordwaarts over Brabant, mogelijk gepaard met zware windstoten, hagel en plaatselijk veel neerslag.

Het advies is om niet te schuilen onder bomen en open water en open gebied te mijden. De waarschuwing is tot vrijdagochtend acht uur van kracht.

Dezelfde weerswaarschuwing geldt voor Zeeland. Vanaf één uur 's nachts is code geel ook van kracht in het midden van het land, enkele uren later geldt dat voor het noorden.