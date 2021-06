Zware onweersbuien op komst komende nacht

Er zijn zware onweersbuien op komst. De verwachting is dat die buien donderdagnacht noordwaarts over de provincie trekken.

De verwachting was dat de buien donderdagavond al voor problemen zouden gaan zorgen. Het is nu de verwachting dat dit donderdag aan het begin van de nacht het geval is. Vanaf middernacht heeft het KNMI code geel afgegeven. Die waarschuwing geldt tot vrijdagmorgen negen uur. De buien gaan gepaard met zware windstoten, hagel en veel regen. Dit kan voor wateroverlast zorgen.