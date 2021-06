Wachten op privacy instellingen... Foto: Bart Meesters/SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/2 Man (36) overleden na zware crash tegen boom in Vinkel

Een 36-jarige man uit Vinkel is donderdagochtend om het leven gekomen nadat hij met zijn auto tegen een boom gereden was. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde aan de Van Rijckevorselweg in het buitengebied van Vinkel.

De botsing was rond kwart over zes. De auto kwam uit de richting van de A59 en reed naar het dorp. De bestuurder is in een bocht frontaal tegen een boom tot stilstand gekomen.

Een traumahelikopter was onderweg, maar deze is niet meer geland omdat duidelijk werd dat hulp niets meer zou uithalen. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is onduidelijk. Er waren geen andere voertuigen bij de botsing betrokken. De politie doet onderzoek.

