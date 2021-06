Hittenieuws: het is de warmste 17 juni ooit in Brabant

18.30

Verder is in diezelfde periode 10.000 keer naar aircos gezocht, twee keer zoveel. Ook is bijna 20 procent meer naar barbecues gezocht, ruim 90.000 keer. Niet alleen is er meer vraag naar zwembaden en airco's. Ook het aanbod is gestegen, zegt een woordvoerder. "Er worden bijna drie keer zoveel zwembaden aangeboden en het aantal aangeboden airco's is bijna verdubbeld."