Hoezo hitte? Netflix neemt kerstfilm op in Breda

Terwijl de mussen deze dagen van het dak vallen, zijn ze aan de Veemarktstraat in Breda helemaal in de ban van kerst. In de cakeboetiek ‘A Cup of Cake’ worden opnames gemaakt voor de nieuwe Netflix-kerstfilm De Familie Claus.

De film is een Nederlands-Vlaamse coproductie. Vandaar er ook gedraaid wordt in Nederland. Het oog viel daarbij op de cakeboetiek in Breda vanwege de ‘feeërieke’ uitstraling. “Dit winkeltje sluit perfect aan bij de kerstsfeer in de film. Het straalt geborgenheid uit die past bij een familiefilm”, vertelt productie-assistent Charlotte Munters.

"Binnen is het prima uit te houden dankzij de airco’s."

Wie denkt een glimp te kunnen opvangen van één van de acteurs, komt bedrogen uit. Voor de gelegenheid is het schilderachtige winkeltje verstopt achter zwarte doeken. Gelukkig is het volgens Charlotte binnen prima uit te houden dankzij de airco’s, die tijdens de opnames wel steeds even uit moeten.

De Familie Claus 2 is een vervolg op de kerstfilm van vorig jaar. De film gaat over kerstman Noël Claus die samen met zijn kleinzoon Jules aan de slag moet voor kerst. In het begin loopt alles op rolletjes totdat Jules een brief in handen krijgt met daarin een bijzondere vraag.

De cast bestaat uit Vlaamse en Nederlandse acteurs onder wie Jan Decleir, Mo Bakker, Josje Huisman, Bracha van Doesburgh en Renée Soutendijk. De opnames in Breda duren nog tot zondag. Vanaf 7 december is het eindresultaat te zien op Netflix.

