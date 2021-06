Tropische dag: dit wordt heetste dag van de week met onweer als klapper

Foto: Ab Donker vergroot

We mogen na drie dagen van tropische temperaturen spreken van een hittegolf in Brabant. Want ook op donderdag loopt de temperatuur op tot 33 graden.

10.24 Hitte kan zorgen voor problemen bij bruggen In het verleden leverde de hitte bij allerlei bruggen problemen op. Zo moest vorig jaar de Merwedeburg over de A27 nog dicht. Door de hitte ging het bewegende brugdeel namelijk uitzetten en moest het worden ingekort. Rijkswaterstaat laat weten op dit moment geen problemen te verwachten. De bruggen in onze provincie hoeven vooralsnog niet gekoeld te worden, laat een woordvoerder weten.

10.11 Uitbreiding sproeiverbod Het waterschap Brabantse Delta komt met een uitbreiding van het sproeiverbod door de hitte. Sinds 11 juni waren er al onttrekkingen in West-Brabant, maar daar worden nu nog een aantal gebieden aan toegevoegd. Het gaat om het gebied ten noorden van het Wilhelminakanaal, het stroomgebied van de Oude Leij en de Bijloop, Oude Bijloop en Turfvaart in Breda. Het waterschap neemt die maatregelen omdat de droge zomers en oplopende temperaturen en zakkende grondwaterstanden zorgen voor schade aan de oevers en kaden. Ook kunnen dieren en planten in het water dood gaan.

10.01 Donderdagavond code geel in Brabant Het KNMI heeft vanaf donderdagavond code geel afgekondigd voor onze provincie. Zware onweersbuien trekken dan noordwaarts over Brabant, mogelijk gepaard met zware windstoten, hagel en lokaal veel neerslag. De waarschuwing is tot vrijdagochtend acht uur actief. Bliksem boven Beek en Donk (foto: Rob van Kaathoven). vergroot

9.42 Plekken om veilig te zwemmen Wil jij weten waar je donderdag veilig kunt gaan zwemmen? Bekijk dat op het kaartje hieronder. Wachten op privacy instellingen...

9.14 Donderdag meest hete dag Volgens Diana Woei van Weerplaza wordt donderdag de heetste dag van de week. ''Donderdag kan het plaatselijk 33 graden worden. Maar ook op vrijdag kan het in het oosten van Brabant 31 graden worden. Als dat gebeurt zitten we midden in een hittegolf.''

9.03 Start van hittegolf We begeven ons aan het begin van een heuse hittegolf. Daarvoor moet het drie dagen op rij minimaal 25 graden zijn en dat is maandag, dinsdag en woensdag gebeurt. Maar ook donderdag wordt het behoorlijk warm. Om negen uur 's ochtends tikt de thermometer de 25 al. Dat belooft dus wederom een warme dag te worden.

