Tropische dag: eerste tropische dag van het jaar is een feit

14.00

De eerste tropische dag van 2021 is een feit. Daarvoor moet de maximumtemperatuur dertig graden of hoger zijn. Vorig jaar was 26 juni de eerste officiële tropische dag.

In het oosten van Brabant hebben we gemiddeld acht keer per jaar een tropische dag. Maar in de zomer van 2020 werd dat aantal al eens flink opgeschroefd. De regio Eindhoven telde dat jaar maar liefst achttien tropische dagen.